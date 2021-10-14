Словенскому обществу спелеологов вручили памятные медали от посольства РФ

ЛЮБЛЯНА, 14 октября. /ТАСС/. Словенское общество спелеологов получило памятные медали за вклад в сохранение исторической правды периода Первой мировой войны. Мероприятие прошло в среду при поддержке посольства России в Словении в регионе Крас.

"Как говорят у нас на родине, награда всегда найдет своего героя. Сегодня мы собрались для того, чтобы вручить памятные медали замечательным людям, посвятившим много времени и труда для сохранения памяти о тех, кто, защищая свою родину, борясь за освобождение других народов, так и не вернулся домой. В наши дни, во время подъема во многих европейских странах националистических настроений, появления признаков возрождения фашизма, очень важно помнить нашу общую историю, не допускать ее искажения, чтобы трагические моменты прошлого не повторились. Наше государство и наш народ очень благодарны вам и всему народу Словении за усилия в сохранении правды о прошлом", - сказал в своей приветственной речи первый секретарь посольства РФ в Словении Андрей Давыдов.

В ходе мероприятия словенским спелеологам, приложившим свои усилия для открытия в республике так называемой Русской пещеры в декабре 2018 года, были вручены памятные медали, приуроченные к 100-летнему юбилею Русской часовни на перевале Вршич. Указанная пещера находится в том месте, где в период Первой мировой войны содержались российские военнопленные, которые занимались строительством железных дорог, возведением социальных и других объектов на территории нынешней Словении.