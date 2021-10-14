На выставке туристических сувениров в Перми свои изделия представили 12 регионов

ПЕРМЬ, 14 октября. /ТАСС/. В Перми завершился финал окружного этапа конкурса "Туристический сувенир", на котором были представлены около 500 изделий разной ценовой категории из 12 регионов России. Часть сувениров подчеркивала самобытность своих регионов, а часть, старалась разрушить сложившиеся стереотипы.

"Конкурс проходит в шестой раз. И шесть лет назад в подавляющем большинстве были представлены просто сувениры, а не туристические. То есть красивые изделия, но не всегда вызывающие ассоциации с той или иной территорий, которую они представляют. Например, красиво сделанный из дерева или камня медведь никакого отношения к представленной территории не имел. Сейчас производители стали делать свой товар более оригинальным с упором на раскрытие особенностей местного колорита", - рассказал ТАСС председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR и основатель премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов.

Так, культуру и мельчайшие детали своей этнической самобытности подчеркивали представители Башкирии, которые привезли на конкурс вдвое больше изделий, чем любой другой регион и заняли целый этаж. Ассортимент их продукции был велик - от открыток до ювелирных изделий и традиционной одежды.

А пермскую делегацию возглавил экскурсовод в образе Василия Нититича Татищева - основателя Перми. Он представлял сувенирную продукцию со знаковыми экспонатами Перми, такими как "Пермяк соленые уши" или "Счастье не за горами".

Не только Ленин

Ульяновская область представлена, в том числе, и различными изделиями с символикой Ленина. Однако местные предприниматели стараются искать новые образы собственного региона. В ход идут как балалайки - в Ульяновске расположен единственный "Музей балалайки", так и гастрономические продукты. Например, единственные на выставки тематические изделия из зефира привезли представители именно Ульяновской области.

В целом, гастрономический туризм в последние годы особенно развивается, отмечает один из организаторов конкурса, министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина. "Раньше у туристов был просто завтрак или обед. А сейчас завтрак или обед становится полноценной частью туристического продукта. Описывается, что за завтрак, какие ингредиенты, в каких условиях они выращены", - отметила министр.

Той же версии придерживается и Геннадий Шаталов. "Например, вязовские кунгурские пряники. Конечно, они вкусные, но они были просто упакованы в целлофане. А сейчас у них четыре вида разной упаковки, рассказывающей не только о самом прянике, но и о районе, где были сделаны", - отметил Шаталов.

Пряников, действительно, на конкурсе было множество, однако, они отличались друг от друга все той же упаковкой или оформлением. Также кировские производители привезли Шоколадного дымковского индюка, а стенд от Башкирии не обошелся без эчпочмаков, чак-чака и красного творога эремсека.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" учрежден как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области создания сувенирной туристической продукции. Конкурс проводится ежегодно с 2015 года и включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общий национальный финал. Конкурс проводится при информационной поддержке Ростуризма.