Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве с 17 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Понижение температуры воздуха до минус двух градусов ожидается в ночные часы с воскресения, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночные температуры вновь будут около нуля градусов - от минус двух до плюс трех градусов с воскресенья", - сказал он.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник она понизится до плюс 5-10 градусов. Также в начале недели ожидается небольшой дождь.