{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве с 17 октября

Научный руководитель Роман Вильфанд также сообщил, что в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Понижение температуры воздуха до минус двух градусов ожидается в ночные часы с воскресения, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночные температуры вновь будут около нуля градусов - от минус двух до плюс трех градусов с воскресенья", - сказал он.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели похолодание отразится и на дневной температуре. В понедельник она понизится до плюс 5-10 градусов. Также в начале недели ожидается небольшой дождь.

Теги
Россия
На выставке туристических сувениров в Перми свои изделия представили 12 регионов
Часть сувениров подчеркивала самобытность своих регионов
Читать полностью