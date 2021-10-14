Детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре достроят к сентябрю 2023 года

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, работы по которому приостановлены, завершат в сентябре 2023 года. Об этом сообщил журналистам глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, губернатор Хабаровского края Дегтярев накануне посетили стройплощадку детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. В июле этого года во время своей поездки в регион премьер-министр Михаил Мишустин поручил предусмотреть средства для завершения строительства и оснащения этого объекта. Возводить здание начали в 2017 году, но из-за ошибок в проектной документации объект пришлось заморозить.

"У нас хорошие новости. В федеральном бюджете уже заложено на 2022-2023 годы больше 3 млрд рублей на достройку этого объекта. Мы договорились, что в ближайшую неделю будет утверждена дорожная карта с датами, ответственными, финансированием. Достройку планируем завершить при хорошем финансировании, которое предусмотрено федеральным и краевым бюджетами, к 1 сентября 2023 года, и к новому году полностью лицензировать, оснастить, в том числе персоналом, детский больничный комплекс" - сказал Дегтярев.

Строительство детского больничного комплекса велось в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Комплекс будет состоять из детской поликлиники, лечебного корпуса, консультативного отделения для оказания специализированной помощи 90 тыс. детей, которые проживают как в городе, так и прилегающих районах.

При строительстве были выявлены существенные недостатки в проектной документации - часть затрат на материалы и оборудование не была учтена. В связи с этим активная фаза реализации инвестиционного проекта была приостановлена в 2019 году.

Сейчас проектная документация доработана, в июле 2020 года она получила положительное заключение государственной экспертизы. После поездки Мишустина в Комсомольск сообщалось, что недостатки, препятствовавшие дальнейшей реализации проекта, устранены. В документацию включены упущенные ранее виды работ и оборудование. Готовность объекта составляет более 65%.