В Хабаровском крае начинается четвертая волна коронавирусной инфекции

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае открывают дополнительные ковидные койки из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекции, в регионе начинается четвертая волна COVID-19. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

"На этой неделе мы дополнительно развернули 150 коек в Комсомольской городской больнице им. А. В. Шульмана и 184 койки в Хабаровской городской больнице им. Д. Н. Матвеева. В 15 медицинских учреждениях развернуто 1 986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74%, свободно 519 коек. Количество СКТ (спиральная компьютерная томография - прим. ТАСС) также увеличилось: если раньше проводили порядка 300 исследований в день в 10 центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в четвертую волну коронавирусной инфекции", - привели в пресс-службе слова и. о. заместителя министра - начальника управления организации медицинской помощи населению Алексея Веселова по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В регионе зарегистрировано 2 332 новых случая COVID-19 на текущей неделе против 1 694 случаев на предыдущей. Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Бикинском, Николаевском, Солнечном, Амурском районах края. Не выявлено ни одного случая заболевания в Аяно-Майском и Охотском районах края.

В Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обратили внимание на подъем уровня заболеваемости среди детей и подростков до 14 лет. Также чаще стали болеть люди старшей возрастной категории.

"Удельный вес пневмоний вырос до 24,5%. Более 50% пациентов с коронавирусной инфекцией поздно обращаются к врачу, недооценивают свое состояние, поэтому наблюдается подъем тяжелых форм заболевания", - привели в пресс-службе слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Зайцевой.

QR-коды в Хабаровском крае

На заседании оперативного штаба обсуждалась возможность введения QR-кодов для участия в массовых мероприятиях. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов поручил подготовить справку о технической готовности к введению таких мер.