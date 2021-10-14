В Хабаровском крае начинается четвертая волна коронавирусной инфекции

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае открывают дополнительные ковидные койки из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекции, в регионе начинается четвертая волна COVID-19. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
"На этой неделе мы дополнительно развернули 150 коек в Комсомольской городской больнице им. А. В. Шульмана и 184 койки в Хабаровской городской больнице им. Д. Н. Матвеева. В 15 медицинских учреждениях развернуто 1 986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74%, свободно 519 коек. Количество СКТ (спиральная компьютерная томография - прим. ТАСС) также увеличилось: если раньше проводили порядка 300 исследований в день в 10 центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в четвертую волну коронавирусной инфекции", - привели в пресс-службе слова и. о. заместителя министра - начальника управления организации медицинской помощи населению Алексея Веселова по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
В регионе зарегистрировано 2 332 новых случая COVID-19 на текущей неделе против 1 694 случаев на предыдущей. Наибольший прирост заболеваемости отмечается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Бикинском, Николаевском, Солнечном, Амурском районах края. Не выявлено ни одного случая заболевания в Аяно-Майском и Охотском районах края.
В Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обратили внимание на подъем уровня заболеваемости среди детей и подростков до 14 лет. Также чаще стали болеть люди старшей возрастной категории.
"Удельный вес пневмоний вырос до 24,5%. Более 50% пациентов с коронавирусной инфекцией поздно обращаются к врачу, недооценивают свое состояние, поэтому наблюдается подъем тяжелых форм заболевания", - привели в пресс-службе слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Зайцевой.
QR-коды в Хабаровском крае
На заседании оперативного штаба обсуждалась возможность введения QR-кодов для участия в массовых мероприятиях. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов поручил подготовить справку о технической готовности к введению таких мер.
"Рост заболеваемости COVID-19 в некоторых субъектах Российской Федерации составил 40-60%. Уже 26 российских регионов ввели QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий, 22 региона используют QR-коды при посещении мест общественного питания. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обеспечил регион вакцинами против коронавирусной инфекции, мы входим в топ-5 по обеспеченности вакцинами. Отмечу, что к ИВЛ ни одного вакцинированного пациента не подключено. В крае работает 200 мобильных бригад, мы можем прививать по 7 000 человек в день, темпы нужно наращивать, - процитировали в пресс-службе Никонова.
В регионе в день вакцинируют около 1 000-1 500 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Хабаровского края. По информации ведомства, в Хабаровском крае на лечении находится 34 тяжелых пациента, 18 подключено к аппаратам ИВЛ. Привито от коронавирусной инфекции свыше 355,3 тыс. жителей края, полностью завершили вакцинацию почти 331,9 тыс. человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано около 87,8 тыс. случаев заражения.