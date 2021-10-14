Более 100 фотоловушек установят в труднодоступном районе Приморья для учета тигров

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае завершают установку группы фотоловушек, которые помогут в учете численности амурских тигров на труднодоступной территории, сообщает пресс-служба заповедника. Планируется установить более 100 фотокамер.

"В эти дни специалисты Сихотэ-Алинского заповедника и WCS завершают установку фотоловушек для ежегодного учета амурского тигра в самой труднодоступной территории Сихотэ-Алинского заповедника - районе реки Колумбе. Всего планируется установить более 100 фотоловушек. На одной учетной площадке предусмотрены пара устройств, чтобы получить снимки правого и левого бока амурского тигра, поскольку индивидуальный рисунок полосатой кошки не симметричен", - сообщает пресс-служба.

Метод учета зверей при помощи фотографий особенно актуален в последние годы, когда снежная обстановка не позволяет провести традиционный зимний учет животных по следам на снегу. Информация необходима для оценки благополучия популяции тигра.

Обычно фотоловушки устанавливают на деревьях, где тигры точат когти или чешут спину. "Эти следы можно обнаружить при тщательном исследовании такого дерева. Добавим, именно здесь, на территории крупнейшего заповедника Приморья, в 2006 году началась программа фотомониторинга местной группировки амурского тигра в России", - говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя), из них примерно 20 тигров - в Сихотэ-Алинском заповеднике. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.