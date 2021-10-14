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Колонна МЧС России выехала в Донбасс для доставки 270 тонн гуманитарной помощи

Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь Донбассу будет доставлена колонной МЧС России, выехавшей из Ростовской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС.

"МЧС России приступило к доставке 103-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Из Донского спасательного центра автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области", - сказали в пресс-службе.

В состав груза общим весом 270 тонн вошли изделия медицинского назначения. Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов.

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