Гидрометцентр сообщил, что на азиатской части России установится снежный покров

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Азиатская часть России уже почти полностью покрыта снегом, бесснежным остается только юг. Но скоро на всей территории азиатской части страны выпадет снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже снежный покров образовался на азиатской части основательно, почти везде. Только самый-самый юг еще бесснежный, но скоро и там будет снег", - сообщил он.

По словам Вильфанда, заметное похолодание надвигается на Дальний Восток в выходные.

"Если еще в четверг - пятницу на юге Хабаровского края, в Приморском крае тепло, то в конце недели температурный фон не порадует местных жителей. Температура будет 8-12 градусов, то есть понизится сразу на 7-8 градусов", - рассказал он.