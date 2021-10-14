Инновационный центр "Эвристика" начнут строить в Комсомольске-на-Амуре в 2022 году

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае начнут строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" в Комсомольске-на-Амуре в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев, открывая IV Общероссийский конгресс инженеров.

"Мне очень приятно сейчас было познакомиться с молодыми ребятами и девушками из кванториума. Видно, что будущее есть у нашей инженерной школы. Мы понимаем, что эти ребята заряжены на результат, глаза горят. Я признателен всем педагогам, кто занимается с ребятами, за ваш труд. В следующем году мы начнем строительство нового центра, который будет называться "Эвристика". Он тоже будет направлен на подготовку современных кадров, на работу с нашей молодежью", - сказал Дегтярев.

В настоящее время ведется проектирование центра "Эвристика", общая площадь объекта составит около 5 тыс. кв. м, сообщили в министерстве строительства Хабаровского края. Стоимость центра оценивается в 400 млн рублей. Центр будет строиться в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

По данным Агентства стратегических инициатив, которое готово оказать содействие запуску центра, "Эвристика" станет одной из площадок для вовлечения молодежи в повестку экономического развития края. На базе центра будет развиваться "умная" образовательная среда, реализовываться программы по поддержке и сопровождению молодых предпринимателей и их проектов.

V Общероссийский конгресс инженеров проходит в Комсомольске-на-Амуре 14-15 октября. В течение двух дней будут работать 11 дискуссионных площадок в рамках трех ключевых направлений конгресса: "Образование и наука", "Инновации и предпринимательство" и "Производительность труда. Промышленность. Технологии". В числе участников представители федеральных, региональных и местных органов власти, науки и бизнеса, госкорпораций, СМИ. В рамках конгресса организована экспозиция технических достижений, подготовленная предприятиями и учебными заведениями края.