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В Москве ожидается дождь

Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на 15 октября температура воздуха может опуститься до плюс четырех градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 8 - 13 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс одного градуса.

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