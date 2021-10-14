Фитнес-клубы в Татарстане попросили Минниханова разрешить работать без QR-кодов

ТАСС, 14 октября. Представители фитнес-индустрии в Татарстане обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой разрешить физкультурно-оздоровительным объектам работать без системы QR-кодов. Документ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, подписали глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева и 18 владельцев и руководителей фитнес-клубов в регионе.

В Татарстане с 11 октября введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. В частности, для посещения фитнес-центров, бассейнов, спортивных центров, предприятий общепита и ряда других объектов необходим QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

"Просим рассмотреть вопрос о возможности работы фитнес-клубов, без требования к предъявлению со стороны клиентов документов о вакцинации, QR-кодов, справок <..>", - говорится в письме представителей фитнес-индустрии.

Авторы обращения указали, что работа фитнес-клубов в первую очередь направлена на оздоровление граждан и повышение иммунитета, а с учетом принимаемых мер по предотвращению распространения COVID-19 (обработка специальными средствами всех площадей и поверхностей на территории клубов, социальное дистанцирование, масочный режим, высокая кратность воздухообмена и т.д.) "территорию фитнес-клуба можно расценивать как наиболее благоприятную среду для повышения иммунитета и укрепления здоровья".

По оценке игроков рынка, система QR-кодов приведет к "значительному спаду по приобретению клубных карт", "часть действующих клиентов будут вынуждены приостановить действие клубных карт, поскольку не смогут получить услугу в полном объеме из-за отсутствия необходимых подтверждающих документов", "начнется вторая волна возвратов по клубным картам и сопутствующим услугам".

"Дополнительно просим учесть то обстоятельство, что с фитнес-индустрией тесно взаимодействуют контрагенты по договорам гражданско-правового характера, обслуживающий персонал (клининг), и индивидуальные предприниматели по различным направлениям. Довольно часто компания (фитнес-клуб) является крупным и стабильным контрагентом для многих более мелких предприятий и ИП, за счет которых происходит активное поступления денежных средств для функционирования фирм-партнеров фитнес-индустрии. В Республике Татарстан насчитывается более 10 тыс. граждан, вовлеченных в сопутствующий фитнес-индустрии процесс, которые напрямую зависят от стабильности отрасли", - отмечается в письме.