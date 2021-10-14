Около 2,3 тыс. человек в день проходят вакцинацию от коронавируса в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. человек в день проходят вакцинацию от коронавируса в Приморском крае, сообщается на сайте регионального правительства.

"За прошедшие три дня в Приморье возросло количество вакцинируемых против новой коронавирусной инфекции на 43%, в день за прививкой обращаются около 2,3 тыс. человек. <…> Однако этот показатель в два раза меньше того, который медики достигли в июне, когда в день прививались по 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор ввел в регионе обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, в том числе, работников сфер образования, транспорта, здравоохранения и культуры. С 11 ноября от работы будут отстранять граждан, которые не сделали первую прививку, с 15 декабря - всех, кто не завершил вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней.

"Если на прошлой неделе в день на первую прививку приходили 1,4 тыс. человек, то в последние дни - по 2,3 тыс. человек. Наблюдаем сохраняющийся низкий темп вакцинации в Дальнереченском, Артемовском и Партизанской городских округах, Кировском и Партизанском муниципальных районах, в Спасске-Дальнем и Спасском районе. Эти темпы необходимо наращивать", - отметила заместитель председателя регионального правительства - министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Она напомнила, что правительство РФ изменило требования к охвату населения вакцинацией коронавируса, увеличив план с 60% до 80% взрослого населения. Для Приморского края это означает, что привить необходимо 1,2 млн человек. По состоянию на 14 октября первым компонентом вакцинировались 437 073 приморца, завершили иммунизацию 376 749 человек.

С начала пандемии в Приморье выявлены 71 953 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 64 104 человека, умерли 1,2 тыс. пациентов.