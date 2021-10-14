Алтайские ученые обнаружили новые виды бабочек в Дагестанском заповеднике

БАРНАУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) в ходе научной экспедиции обнаружили на территории кластеров Дагестанского государственного заповедника более 200 видов бабочек, пять из которых впервые выявлены на территории России, а 27 являются новыми для фауны Дагестана. Об этом ТАСС рассказал энтомолог, профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.

"Я и мой коллега Петр Устюжанин в основном работали в странах Центральной Азии и Африки. В Дагестан уже состоялось две экспедиции и в 2022 году планируется третья. Это один из самых интересных с точки зрения биоразнообразия регионов России: там несколько природных зон и обилие разных биотопов с собственной флорой и фауной. <…> Во время экспедиции по кластерам заповедника нам удалось собрать 207 видов чешуекрылых, из которых пять видов новых для фауны России и 27 видов новых для фауны республики. Преимущественно это виды из семейств чехлоносок и огневок, некоторые могут быть потенциальными вредителями сельского и лесного хозяйства", - рассказал Яковлев.

По словам энтомолога, речь идет об известных ранее науке бабочках, однако их обитание фиксировали ранее в Юго-Западной Европе, Турции, Иране, а в России некоторые из них обнаружены впервые. Так, в заповеднике обнаружен новый для России вид крупной дневной субтропической бабочки - данаида. "Довольно большое число новых видов для Восточно-Кавказского региона, они никогда ранее не фиксировались в Дагестане. Это большой массив новых данных, который еще находится в процессе обработки. Я не исключаю, что в рамках следующей экспедиции в Дагестане могут быть обнаружены и совершенно новые для науки виды", - подчеркнул собеседник агентства.

Исследования видов насекомых, которые заселяют новые для них территории, по словам Яковлева, имеют огромное значение для науки. Эти данные позволяют не только изучать влияние климатических изменений на флору и фауну отдельных территорий, но и своевременно принимать меры в сельском и лесном хозяйствах, для которых некоторые из обнаруженных учеными видов насекомых являются вредителями - карантинными объектами.

Работа алтайских энтомологов осуществляется в тесном сотрудничестве с Дагестанским научным центром РАН, Дагестанским государственным университетом и Дагестанским государственным заповедником.

Дагестанский государственный природный заповедник был основан в 1987 году. Участок "Сарыкумские барханы" расположен в Кумторкалинском районе, в 18 км к северо-западу от Махачкалы. Участок "Самурский лес" находится на самом юге Дагестана, на границе с Азербайджаном, и включает в себя уникальные для России субтропические лиановые леса.