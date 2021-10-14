Красноярский Роспотребнадзор обязал вакцинировать 80% сотрудников ряда предприятий края

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев внес изменения в постановление, обязывающее ряд организаций региона вакцинировать своих работников от коронавируса. Теперь в таких организациях до 15 декабря должно быть привито не менее 80% сотрудников, заявил Горяев.

23 июля было подписано постановление, в котором были определены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации от коронавируса. К ним отнесены граждане, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат государственные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций. До 15 сентября вакцинацию должны были пройти 60% работников таких организаций.

"К 15 декабря 2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80% от общей численности", - написал в четверг в телеграм-канале Горяев.

По информации Роспотребнадзора, за последние две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 30,9%. При этом 68,8% заболевших работоспособное население.

Всего по информации федерального оперштаба, с начала пандемии в регионе было выявлено более 121 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 107,4 тыс. человек выздоровели, более 6 тыс. пациентов умерли.