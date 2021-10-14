Григоренко: опыт Экополиса стоит учесть при строительстве города Спутника в Приморье

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Опыт создания нового города Экополиса, который планируется построить на юге Сахалина, стоит учесть при возведении города Спутника в агломерации Владивостока и других городах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Стоит рассмотреть возможность распространения опыта строительства такого нового города как Экополис на Сахалине на другие города. Например, на агломерацию Владивостока, где планируют создавать город Спутник", - сказал он после вертолетного облета порта Корсаков и нового города.

Создание Экополиса планируется в границах города Корсакова, в 35 км от Южно-Сахалинска, сроки реализации проекта - 2020-2030 год. Проект предполагает размещение планировочного макрорайона общей площадью 1 тыс. га, градообразующими объектами станут создаваемый глубоководный порт, мультимодальный логистический центр, инновационный научный кластер на базе "Сахалин tech", в том числе центр марикультуры и экономики океана, а также объекты туристической инфраструктуры. Ориентировочный объем инвестиций составляет 322,8 млрд рублей, ведется конкурсная разработка архитектурно-градостроительного решения.

В начале сентября на ВЭФ было подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока с населением 300 тыс. человек.