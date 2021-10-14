Сахалинец попал в Книгу рекордов России, совершив 50 переворотов покрышки весом 205 кг

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Сахалинский спортсмен Михаил Савинов попал в Книгу рекордов России, совершив 50 переворотов покрышки весом 205 кг за 14 минут 57 секунд. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минспорта Сахалинской области.

"Официальный документ, подтверждающий рекорд, сахалинец получил на этой неделе. Для победы необходимо было сделать 50 переворотов [покрышки] за 20 минут, но Михаил справился еще быстрее", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации областных властей, теперь атлет планирует установить международный рекорд, выполнив 70 переворотов. Также мужчина хочет войти уже в следующем году в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 100 переворотов за 25-30 минут.

Сам спортсмен весит 60 кг, но тренируется с весом втрое больше его. Никогда не пропускает уличные тренировки, даже в плохую погоду. "Изначально я много занимался на турниках, затем сменил направление, мне захотелось развивать уличный кроссфит. Да, он есть в спортивных залах, но именно уличный не так популярен. Мне захотелось сделать что-то необычное, и я решил установить рекорд", - приводит пресс-служба министерства слова Савинова.