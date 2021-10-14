Омбудсмен: в России нужна системная регламентация отрасли культурно-массовых мероприятий

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Системная регламентация отрасли культурно-массовых мероприятий должна быть введена в России, считает общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

"На сегодняшний день регламентация деятельности отрасли культурно-массовых мероприятий России несистемная и зачастую чрезмерна. В ряде регионов (например, в Воронежской и Иркутской областях) вводят дополнительные ограничения исключительно для негосударственного сектора культуры", - рассказала ТАСС Шпигальских.

Так, по ее словам, в Иркутской области устанавливается запрет на организацию и постановку театральных, оперных, балетных, цирковых представлений, концертов и прочих сценических выступлений, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности, тогда как аналогичная деятельность в отсутствии признаков гастрольной не запрещена. В Воронежской области вводится полный запрет исключительно на концертную деятельностью, уточнила общественный омбудсмен. "Главам указанных субъектов РФ были направлены обращения с требованием уровнять возможности деятельности гастрольных организаций, недопущению дискриминации концертно-театральной гастрольной деятельности", - добавила собеседница агентства.

Она напомнила, что уже 17 месяцев деятельность негосударственной отрасли культурно-массовых мероприятий "практически парализована". "С начала объявления режима повышенной готовности и полного закрытия отрасли было перенесено и отменено не менее 10 тыс. мероприятий по всей стране. Падение выручки индустрии составило более 90%", - отметила она.

Отрасль культурно-массовых мероприятий входит в число наиболее пострадавших из-за ситуации с пандемией коронавируса.