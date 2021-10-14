Пропускная способность строящегося аэровокзала на Сахалине увеличена в два раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Пропускная способность строящегося аэровокзального комплекса Международного аэропорта "Южно-Сахалинск" увеличена в два раза, доложил руководитель компании-генподрядчика Василий Соболев заместителям председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко и Марату Хуснуллину в рамках их рабочей поездки на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"На втором этапе строительства добавили гостиницу и коммерческие производственные помещения. Площадь увеличили на 4 тыс. квадратных метров, <…> пропускная способность увеличилась практически в два раза", - сказал Соболев.

Изначально планировалось, что пропускная способность составит 800 пассажиров в час, а теперь - 1,6 тыс. человек. Общая площадь терминала увеличена до 43,8 тыс. кв. м, следует из материалов презентации генподрядчика.

"Ведутся первоочередные работы - разработка проектной документации и рабочей документации. Демонтажной работы очень много. <…> Идем в графике", - добавил Соболев.

Создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли, на это повлияла в том числе недостаточно качественная проработка проекта: субподрядчик вынужден был приостанавливать работы из-за обнаружения неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин поторопил инвесторов строительства нового аэровокзального комплекса, заявив, что подобные проекты должны реализовываться не более чем за два-три года.