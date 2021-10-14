Власти ХМАО заявили, что система здравоохранения региона работает с перегрузкой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Система здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) работает с перегрузкой из-за роста числа новых больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

"Последнюю неделю увеличилось в полтора раза число жалоб на очереди в поликлиниках, перенос сроков плановой госпитализации в больницы для обследований и операций. Система здравоохранения округа работает со значительной перегрузкой. В два раза за октябрь возросли вызовы скорой помощи, в 2,5 раза увеличилось число пациентов на стационарном лечении в ковидных госпиталях", - написал Добровольский.

По его словам, цифры заболевших превышают показатели первой волны 2020 года. "К сожалению, только треть югорчан прошли за минувший год вакцинацию от ковида. Это основная причина резкого роста числа заболевших ковидом в сентябре и октябре", - отметил он.

Добровольский добавил, что при этом в Югре не останавливается оказание плановой помощи в больницах и поликлиниках автономного округа, стоматологической помощи.

С 7 сентября 2021 года ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос почти на 60%. По состоянию на 13 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 77,7 тыс. (плюс 218 за последние сутки), выздоровели 73,7 тыс. человек.