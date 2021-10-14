ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Участники IV Общероссийского конгресса инженеров в Комсомольске-на-Амуре презентовали макет электронной книги для слепых и слабовидящих людей, сообщил в своем Telegram-канале глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Традиция конгресса и самая наглядная его часть - выставка технических достижений. <...> Открытием стал проект компании Extropy Lab. Генераторы идей Алексей и Вадим - кстати, выпускники КнАГУ (Комсомольского-на-Амуре государственного университета - прим. ТАСС) - разработали макет портативной электронной книги для слепых и слабовидящих людей. Портативная модель Braille e-book легкая и небольшая по размеру", - написал Дегтярев.

Как сообщили на сайте регионального правительства, суть инновации в том, что система выводит точки шрифтом Брайля на тактильную панель, преобразовывая их в связный текст.

IV Общероссийский конгресс инженеров проходит в Комсомольске-на-Амуре 14-15 октября. В течение двух дней будут работать 11 дискуссионных площадок в рамках трех ключевых направлений конгресса: "Образование и наука", "Инновации и предпринимательство" и "Производительность труда. Промышленность. Технологии". В числе участников представители федеральных, региональных и местных органов власти, науки и бизнеса, госкорпораций, СМИ. В рамках конгресса организована экспозиция технических достижений, подготовленная предприятиями и учебными заведениями края.