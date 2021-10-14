В Австралии более 138 тыс. человек остались без работы из-за последних локдаунов

СИДНЕЙ, 14 октября. /ТАСС/. Более 138 тыс. человек потеряли работу в Австралии во время локдауна, введенного минувшим летом в трех регионах страны из-за вспышки дельта-штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг национальным бюро статистики.

Согласно данным ведомства, уровень безработицы в Австралии в сентябре вырос на 0,1 процентного пункта, повысившись до 4,6% из-за потери более чем 138 тыс. рабочих мест в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории, где был объявлен карантин. "В результате длительных локдаунов в Новом Южном Уэльсе, Виктории и на Австралийской столичной территории общий уровень занятости заметно снизился. В сентябре число занятых сократилось более чем на 111 тыс. человек", - указал глава отдела исследований в сфере занятости Бьорн Джарвис, уточнив, что в целом в августе и сентябре работу потеряли 138 тыс. человек.

За последние три месяца число занятых уменьшилось более чем на 280 тыс. человек из-за локдаунов в этих регионах. "Люди теряют работу или переходят на сокращенный график, им по-прежнему очень сложно сохранять активность на рынке труда во время изоляции. Особенно заметно это проявилось в самых густонаселенных районах страны, закрытых на карантин в последние месяцы", - указало бюро.

Согласно прогнозу Резервного банка Австралии, уровень безработицы в стране должен снизиться до 5% к концу текущего года и достичь 4% или 4,5% к концу 2022 года.