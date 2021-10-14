В Новосибирской области от ковида привились около 60% госслужащих

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Почти 60% госслужащих, чья категория ранее попала под обязательную вакцинацию, привились от коронавируса в Новосибирской области. Об этом в четверг сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется в том числе на госслужащих, работников сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров, транспорта, социальной защиты и ЖКХ, а также культурных мероприятий. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.

"Госслужащие попали под постановление, очень активно мы проводим работу, и уже 60% госслужащих привиты", - сказал министр.

Он напомнил, что всего в регионе обязательной вакцинации подлежат 270 тыс. человек. При этом общее количество компонентов для вакцинации на территории составляет 400 647 доз. Хальзов добавил, что в регионе созданы все условия для вакцинации: развернуто 93 стационарных пунктов, 28 мобильных пунктов в торговых центрах, также дополнительные бригады выезжают на производство.

По его словам, по состоянию на 14 октября в регионе подтверждено 56 050 случаев коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки 208 случаев. Количество развернутых коек - 2 903. Всего первым компонентом вакцины привиты 772 082 человека, вторым - 724 124 человека. Министр также добавил, что для исполнения постановления главного санитарного врача необходимо вакцинировать 10 тыс. человек в сутки.

Как добавила на брифинге замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова, работодатель должен отстранить от работы не прошедших в срок вакцинацию сотрудников или перевести их на дистанционный режим. Сам работодатель за нарушение постановления может быть привлечен к административной ответственности.