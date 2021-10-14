В Улан-Удэ усилили контроль масочного режима в транспорте из-за роста заболеваемости

УЛАН-УДЭ, 14 октября. /ТАСС/. Контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте усилили в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.

"В общественном транспорте Улан-Удэ продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. 14 октября на заседании республиканского оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции зампред правительства Бурятии Петр Мордовской поручил усилить работу мобильных групп по проверке общественного транспорта", - сообщили в пресс-службе.

Мера по усилению контроля вызвана ростом заболеваемости в условиях пандемии коронавируса и снижением темпов вакцинации от COVID-19. Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина сообщила, что, если заболеваемость будет расти и темпы будут значительными, в зависимости от того, какая создастся ситуация, в регионе возможно введение ограничительных мер.

"За весь период работы мобильных групп проверено 6 542 транспортных средства и 39 932 пассажира. За минувшие сутки составлено пять протоколов об административном правонарушении на жителей города, не соблюдающих масочный режим в автобусах и трамваях, - уточнили в пресс-службе. - Рейды проводятся и на межмуниципальном транспорте. Проверками охвачено свыше 1,3 тыс. автобусов".

За пребывание без медицинских масок в общественном транспорте штраф для физических лиц составляет 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2,5 тыс. до 7 тыс. рублей. Для юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима, также грозят штрафы в размере от 12,5 тыс. до 25 тыс. рублей.

По состоянию на утро 14 октября в Бурятии зарегистрировано 60 503 случая COVID-19, из них 124 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 720 пациентов, занятость коечного фонда составляет 77,5%, амбулаторное лечение и наблюдение проходит 2 025 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 908 человек, из них шестеро - за последние сутки. В регионе продолжается вакцинация: первым компонентом привиты 365 863 человека, завершили вакцинацию 297 281 человек.