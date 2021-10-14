Эксперт: экспресс-тестирование на ковид у детей поможет эффективнее лечить и спасать жизни

"Появление экспресс-тестов на коронавирус поможет эффективно выявить вероятность заболевания на ранних сроках и у детей, и у взрослых. Это во многом поможет упредить возможные осложнения благодаря своевременному началу лечения. Одной из частых причин, по которой к нам поступают маленькие пациенты в среднетяжелой и тяжелой форме, - это позднее обращение к врачу. Те осложнения, которые возникают у детей, никак не сопряжены с тяжестью течения заболевания. Врачи часто отмечают постковидный синдром даже у детей, которые бессимптомно перенесли заболевание", - сказал Османов.

Он пояснил, что для здоровья ребенка и исхода заболевания очень важно своевременно и на самых ранних стадиях выявлять коронавирус, ведь у теста очень высокая чувствительность - более 84%.

По словам главврача, постковидный синдром - это одно из самых грозных осложнений: развиваются осложнения ряда органов и систем в виде мультисистемного воспалительного синдрома, который нуждается в серьезном лечении. А также возможны изменения со стороны отдельных органов и систем: дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная. Все это специалисты наблюдают уже и в более отдаленном периоде - от месяца и более после перенесенного заболевания.

"Поэтому, конечно же, опасность и коварство коронавируса заключается не только в поражении организма у ребенка во время заболевания, но и в ближайший и отдаленный периоды после перенесенной инфекции. При этом, коронавирус может выступать в роли пускового фактора как первичного развития заболеваний, так и обострения уже существующих хронических заболеваний", - добавил Османов.

Он добавил, что, зная о факте инфицирования ребенка COVID-19, который протекает без симптомов, врачи просто смогут пристально мониторировать его состояние и действовать на опережение.

Ситуация в городе

Как подчеркнул Османов, с начала пандемии в Москве зарегистрировано около 180 тыс. детей с коронавирусом, в том числе в условиях стационара прошли лечение около 9 тыс. детей. За последний месяц отмечается рост выявленных случаев коронавируса среди детей, а также их госпитализации. Преимущественно, это все дети школьного возраста.

"На сегодняшний день в стационарах Москвы находится 149 детей с коронавирусом. И это дети, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, в том числе некоторые находятся в реанимации. Может быть, это не большая цифра по сравнению со взрослыми, но я считаю, что даже два ребенка, находящихся в реанимации, это много. Каждая жизнь - это ценность, и мы должны сделать все, чтобы сберечь эти жизни", - заявил главный педиатр.

Он предупредил, что именно у подростков заболевание склонно протекать в тяжелой форме, особенно у детей с хроническими заболеваниями и ожирением. Последний месяц-полтора отличаются тем, что заболевание существенно "молодеет".

По данным столичного оперштаба, за последний месяц госпитализировали более 280 детей школьного возраста, заболеваемость среди них за этот период выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Власти Москвы на фоне растущей заболеваемости приняли решение ввести в 10 московских школах экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, и ученики, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить его раз в две недели. По итогам отработки этой практики ее могут распространить на другие образовательные организации.