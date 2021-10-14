ВОЗ окончательно не отклонила версию утечки коронавируса нового типа из лаборатории

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока окончательно не исключает версию утечки из лаборатории коронавируса нового типа и продолжает изучать все гипотезы его происхождения. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью газете Corriere della Sera гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С самого начала ВОЗ настаивала на полностью открытом и прозрачном научном процессе, чтобы понять причины пандемии. Все гипотезы должны рассматриваться - от передачи от животного до утечки из лаборатории. Эта версия пока окончательно не отклонена", - сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что вопрос происхождения вируса - предмет исключительно научного исследования, который "сложен и требует времени". Глава ВОЗ также указал, что такие исследования помогут лучше подготовиться к возможным эпидемиям и предотвращать распространение инфекционных заболеваний в будущем.

ВОЗ также полагает, что нынешняя санитарная ситуация в мире продолжает представлять высокую степень риска. Глава организации также отметил, что пока рано прогнозировать, станет ли вызываемое коронавирусом заболевание "сезонным".

Тедрос Аданом Гебрейесус также посетовал на то, что развитые страны делают недостаточно, чтобы обеспечить бедные страны вакцинами. "Страны Группы двадцати могут делать больше, чтобы достичь равномерной вакцинации в мире, координируя свои действия в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX и Африканского трастового объединения по закупке вакцин (AVAT), подталкивая производителей вакцин отдавать приоритет этим программам. До сих пор COVAX получил 9% от контрактных поставок, AVAT - 1%", - сообщил глава ВОЗ.