Реставрацию скульптур завершили на территории Императорского воспитательного дома в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по реставрации копий белокаменных скульптурных композиций "Милосердие" и "Воспитание", которые установлены на въезде на территорию Императорского воспитательного дома со стороны улицы Солянки в Москве. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Закончилась долгожданная реставрация копий скульптурных композиций "Милосердие" и "Воспитание", украшающих въезд на территорию ансамбля воспитательного дома. Для нас очень важно подчеркнуть, что эти работы стали возможны благодаря сотрудничеству в рамках волонтерского проекта Российской ассоциации реставраторов. До начала работ специалисты определили, что за полвека нахождения на открытом воздухе состояние камня существенно ухудшилось, почему и потребовалась комплексная реставрация. Работы прошли под контролем нашего ведомства", - сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Реставраторы приводили в порядок скульптуры и старинные пилоны почти пять месяцев. Специалисты очистили поверхность памятников, заделали трещины и восстановили утраченный элемент композиции "Милосердие" - фрагмент кисти руки женщины, держащей пылающее сердце, а также привели в порядок пилоны из белого камня с цоколем из песчаника, в том числе их укрепили и выровняли, восстановили швы цоколя. После на поверхности скульптур и пилонов нанесли защитное покрытие.

Копии аллегорических композиций XIX века "Милосердие" и "Воспитание" установили на территории Императорского воспитательного дома в 1970-х годах. Оригинальные скульптуры с 1969 года хранятся в Донском монастыре в филиале Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. Автором подлинных фигур был скульптор Иван Витали, а эскизные проекты пилонов, на которых они стояли, создал известный зодчий - Доменико Жилярди.