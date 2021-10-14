МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор допускает отмену в 2022 году досрочного периода сдачи ЕГЭ из-за ковида, сообщил в четверг руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Формат сдачи единого государственного экзамена в условиях пандемии в 2022 году будет установлен в ближайшее время. "В ближайшее время мы дадим уже окончательный ответ на многие вопросы: будет ли похожа сдача [ЕГЭ] точно на ковидные две сессии или мы вернемся в старый формат", - сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года в ТАСС.