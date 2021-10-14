Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в четверг.

"Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат", - сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников и пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года в ТАСС.

Как напомнил Музаев, работа школ должна автоматически вернуться к "доковидному порядку" в январе 2022 года. "Постановление правительства, если его действие не будет продлено, заканчивает действовать в январе 2022 года. И автоматически мы возвращаемся в историю действующего порядка доковидного. Он и продолжал действовать, но в связи с чрезвычайной ситуацией, которая возникла, в рамках этого постановления вносили изменения", - пояснил он.