В Кабардино-Балкарии вводят QR-коды для посещения заведений общепита и культуры

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указал о введении с 15 октября QR-кодов для посещения заведений общественного питания, культуры и спортивных объектов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Организация работы объектов общественного питания, объектов культуры и спортивных объектов возможна, если все посетители (за исключением несовершеннолетних в сопровождении родителей) имеют действующие QR-коды (сертификаты о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19), ПЦР-тесты с отрицательным результатом (проведенный не ранее чем за 72 часа) либо документы, подтверждающие факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что QR-коды подлежат предъявлению с документом, подтверждающим личность посетителя. Они могут предъявляться как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Указом, который вступает в силу с 15 октября, устанавливается 50% допустимой заполняемости от общей вместимости стационарных объектов общественного питания, 75% - допустимая заполняемость залов театров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, кинотеатров. Спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей. Предусматривается также необходимость проведения бесконтактного измерения температуры посетителей при входе в объекты торговли, общественного питания, оказания государственных и муниципальных услуг, а также гостиницы, места проведения зрелищных и культурных мероприятий.

"Приостанавливается работа объектов общественного питания с 23:00 до 06:00 следующего дня (кроме оказания услуг на открытом воздухе, территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, дистанционным способом или обслуживания на вынос). А также работа объектов общественного питания, расположенных в зонах фудкортов в ТЦ, ТРК (за исключением реализации продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест). Кроме того, приостанавливается функционирование детских игровых комнат, расположенных на территориях объектов общественного питания, в объектах торговли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, приостанавливается проведение церемоний регистрации брака в закрытых помещениях, если число присутствующих превышает 20 человек (без учета работников учреждения). Указом "уточняются условия проведения массовых мероприятий - предельная численность до 50 человек, соблюдение между их участниками дистанции не менее 1 м и использование масок". "С допустимостью их проведения (при обязательном соблюдении санитарного режима) на открытом воздухе в зоопарках, веревочных парках, тирах, при организации публичных слушаний, крупных спортивных соревнований, а также при условии наличия у всех участников публичного мероприятия отрицательных ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.