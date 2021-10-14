К платформе "Сферум" подключились более 1 млн пользователей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 1 млн пользователей подключились к отечественной информационно-коммуникационной платформе "Сферум", которая была запущена в марте 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России в четверг.

"Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" превысило 1 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на платформе популярность набирают мессенджеры, чаты и видеозвонки. "Кроме видеозвонков, которые оказались востребованными не только среди школьников, но и среди педагогов при общении с коллегами из других регионов или представителями министерства просвещения, популярность набирают мессенджеры и чаты на платформе. С момента своего официального старта "Сферум" зафиксировал впечатляющий прирост сообщений: в сентябре их было отправлено более 1,7 млн против 107 тыс. в апреле, и эта цифра продолжает расти. Количество новых чатов увеличилось с 800 до 20 тыс. в месяц", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Цифровое образование" Рубена Акопова.

Увеличение числа пользователей по России позволит поддержать и усилить традиционное образование, поспособствует общению учителей и школьников из разных регионов, а также более активному участию родителей в жизни школы, передает пресс-служба слова директора Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрея Горобца.

"Сферум" - это российская защищенная платформа видео-конференц-связи, созданная в рамках национального проекта "Образование". Разработкой данной платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и VK (бывшее Mail.ru Group) - "Цифровое образование". "Сферум" основан на технологиях "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.