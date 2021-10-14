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Жители Подмосковья могут пройти вакцинацию от гриппа в 24 МФЦ

При посещении медпункта для прививки при себе нужно иметь паспорт, медполис и СНИЛС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пункты вакцинации от гриппа организованы в 24 МФЦ Московской области. Они работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах и ФАПах около многофункциональных центров, сообщила в четверг пресс-служба Мингосуправления региона.

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"Чтобы сделать вакцинацию от гриппа еще доступнее для жителей Подмосковья, в центрах "Мои документы" организованы 24 прививочных пункта. Пункты работают как в зданиях МФЦ, так и в мобильных комплексах и ФАПах около многофункциональных центров. При посещении медпункта для прививки при себе нужно иметь паспорт, медполис и СНИЛС", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара.

Пройти вакцинацию в пунктах при МФЦ можно в Балашихе, Волоколамске, Долгопрудном, Домодедове и других городских округах региона.

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