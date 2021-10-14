Конкурс "Мастера гостеприимства" для студентов в Железноводске соберет 100 участников

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" пройдет в Железноводске (Ставропольский край) 20 и 21 октября в смешанном формате. Он соберет более 100 участников, которые были лучшими на дистанционном этапе, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"20 и 21 октября в Железноводске состоится полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". На молодежный трек поступила 9 471 заявка. В полуфинале примут участие более 100 конкурсантов из разных регионов России, показавших лучшие результаты на дистанционном этапе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух дней они будут решать кейсы, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. По результатам полуфинала определят лучших участников, которые будут соревноваться в финале. "Победители получат грантовую поддержку для реализации своих проектов от Федерального агентства по делам молодежи в размере до 1,5 млн рублей, - говорится в сообщении. - Лучшие участники получат привилегии при поступлении на профильные направления магистратуры РГУТИС, а также наставника среди ведущих экспертов отрасли, победителей конкурсов "Лидеры России" и "Мастера гостеприимства" и другие призы от партнеров конкурса".

По информации пресс-службы, конкурс "Мастера гостеприимства" проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России: кто только начинает свой профессиональный путь или уже имеет опыт.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Конкурс начал проводиться в ноябре 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.