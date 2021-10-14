Россия и Венгрия обсудили вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от ковида

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также строительство завода по производству вакцины "Спутник V".

"Министры обсудили строительство завода в Венгрии по производству российской вакцины "Спутник V", а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минздрава РФ по итогам встречи сопредседателей российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.