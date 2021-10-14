{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Россия и Венгрия обсудили вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от ковида

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто также затронули тему строительства завода по производству "Спутника V"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также строительство завода по производству вакцины "Спутник V".

"Министры обсудили строительство завода в Венгрии по производству российской вакцины "Спутник V", а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минздрава РФ по итогам встречи сопредседателей российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияВенгрияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко сообщил, что в России более 1,1 млн пациентов с ковидом находятся на лечении
Министр здравоохранения отметил, что это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему
Читать полностью