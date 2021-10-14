ОНК рассказала об отказе арестованному экс-сенатору Шпигелю в срочной операции на сердце

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бывшему сенатору и предпринимателю Борису Шпигелю, арестованному по обвинению в даче взятки, отказали в срочной операции на сердце, несмотря на медицинские показания к ней. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Сергей Аристов, посетивший его в городской клинической больнице № 20 им. А. К. Ерамишанцева.

"Администрация учреждения заявила, что Шпигеля не направят на срочную операцию, так как в медучреждении он находится на медицинском освидетельствовании по вопросу того, может ли он продолжать пребывать в СИЗО, либо же его необходимо отпустить по состоянию здоровья. При этом руководство больницы подтверждает необходимость проведения операции по замене аортального клапана", - сказал правозащитник. При этом Шпигель находится в медучреждении именно по кардиологическому профилю. Ранее его уже направляли на освидетельствование, однако комиссия признала, что Шпигель может содержаться под стражей.

"Шпигель повторно направлен на освидетельствование в связи с отрицательной динамикой его состояния. Мы надеемся, что при повторном освидетельствовании комиссия примет во внимание все факторы, а не формально подойдет к процессу освидетельствования. На данный момент складывается следующая ситуация: никто не может оказать обвиняемому соответствующую медицинскую помощь. Несмотря на все усилия ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по городу Москве, пенитерциальная система просто не обладает ресурсами и специалистами, которые могли бы помочь Шпигелю", - отметила в беседе с ТАСС другой член ОНК Ольга Дружинина, также посетившая бывшего сенатора. Она добавила, что с самим Шпигелем наблюдателям пообщаться не удалось.

Экс-сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель обвиняется в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Вину он не признает.