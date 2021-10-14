Общественный транспорт в Сочи намерены полностью перевести на метан в 2024 году

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. В Сочи в 2024 году запланировали полную замену общественного транспорта на автобусы на газомоторном топливе. К этому времени на курорте намерены построить дополнительные газозаправочные станции, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Газозаправочные станции должны быть построены уже в следующем году. Перевод общественного транспорта курорта на метан - одна из ключевых задач предстоящего муниципального Года экологии. Полностью заменить подвижной состав общественного транспорта на автобусы на газомоторном топливе планируем к 2024 году", - написал глава города.

В настоящее время в Сочи порядка 100 автобусов из 900 работают на метане. При этом в городе создана только одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Также действует передвижной газозаправщик, но для обеспечения всего автопарка общественного транспорта этого недостаточно.

"Подходящие участки для строительства газовых заправок уже определены, они расположены на улицах Яна Фабрициуса и Энергетиков", - подчеркнул Копайгородский по итогам рабочего совещания с генеральным директором "Газпром газомоторное топливо" Тимуром Соиным.

Транспорт на метане считается экологичнее дизельного. Согласно исследованиям, выбросы в атмосферу углекислого газа у автомобиля на метане в два-три раза меньше, чем у машин на традиционных видах топлива. А выбросы канцерогенных веществ ниже на 90%.