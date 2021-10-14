Мурашко сообщил, что в России более 1,1 млн пациентов с ковидом находятся на лечении

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 1,1 млн пациентов в данный момент продолжают лечение от коронавирусной инфекции в России.

Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко отметил, что необходимо максимально включать людей в вакцинацию, а также соблюдать правила профилактики распространения заболевания.