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Пандемия COVID-19
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Мурашко сообщил, что в России более 1,1 млн пациентов с ковидом находятся на лечении

Министр здравоохранения отметил, что это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 1,1 млн пациентов в данный момент продолжают лечение от коронавирусной инфекции в России.

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Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко отметил, что необходимо максимально включать людей в вакцинацию, а также соблюдать правила профилактики распространения заболевания.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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