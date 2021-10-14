Рособрнадзор будет собирать заявления о частоте проведения контрольных в школах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует собирать заявления от родителей о количестве и частоте проведения контрольных в российских школах. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в четверг.

"Мы в рамках этого поручения в течение года будем собирать информацию, откроем в ближайшее время почтовый ящик для родителей, где мы будем все заявления по поводу количества и частоты контрольных работ принимать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной актуальным вопросам экзаменационной кампании нынешнего учебного года.

По словам Музаева, многие учителя злоупотребляют контрольными в школах, называя их всероссийскими проверочными работами или подготовкой к ним. "Любую контрольную в школе уже начиная с 1 сентября называют ВПР. Есть учителя, которые начинают готовить к ВПР - это неправильно. Подготовительные ВПР, пробные ВПР и так далее", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями. Доложить о его выполнении необходимо до 1 июля 2022 года.