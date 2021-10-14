Власти Ставрополья рекомендовали предприятиям перевести на удаленку 30% сотрудников

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края из-за распространения коронавируса рекомендуют треть работников предприятий и организаций перевести на дистанционную работу. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе пока не улучшается. Растет количество инфицированных новым, более агрессивным штаммом коронавируса, увеличилось количество летальных исходов. <…> Для прерывания цепочек распространения инфекции рекомендуем руководителям трудовых коллективов предприятий и организации края перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, коечный фонд COVID-госпиталей заполняется быстрыми темпами. "Если в обычное время в резерве оставалось не менее 20% свободных коек, то сейчас этот показатель не превышает 11%. С повышенной нагрузкой работает служба скорой медицинской помощи. По сути, не выходя из третьей коронавирусной волны, мы сразу попали в четвертую", - отметил глава региона.

Он сообщил, что, в соответствии с предложениями Роспотребнадзора, принято решение продлить предстоящие осенние каникулы в школах края до двух недель. Они начнутся на неделю раньше - с 23 октября. "Также мы развертываем дополнительные 400 коек для помощи больным коронавирусом. В общей сложности специализированный коечный фонд должен составить порядка 5 тысяч единиц", - написал губернатор.

Владимиров также добавил, что в крае прививку против коронавируса сделали уже 742 тыс. человек. Еще порядка полумиллиона привиты от гриппа. Запаса вакцин вполне достаточно, регулярно поступают новые партии.

За все время пандемии в крае зарегистрировано 90 923 случая заражения, в общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 71 765 пациентов, скончалось 3 457 человек.