В "Шанинке" заявили, что события вокруг ректора создают "серьезные риски" для работы вуза

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. События, связанные с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергеем Зуевым, создают риски для образовательной деятельности вуза, его автономии. Коллектив "Шанинки" уверен в его невиновности.

"Мы надеемся на скорейшее освобождение коллег и продолжение работы "Шанинки" в нормальном режиме. Тверской районный суд города Москвы избрал в качестве меры пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву домашний арест. Мы абсолютно уверены в невиновности Сергея Эдуардовича Зуева, ректора "Шанинки", человека с безупречной репутацией, ученого с мировой известностью и авторитетом в академическом сообществе", - говорится в обращении коллектива, текст которого поступил в ТАСС.

"Мы всерьез обеспокоены дальнейшим развитием событий - как судьбой нашего ректора, так и судьбой всего университета, известного высочайшим уровнем образования, профессиональной этики, академической честности. Мы не можем не беспокоиться, поскольку происходящее создает серьезные риски для образовательной деятельности, организационной и академической автономии Школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив делает и будет делать "все возможное, чтобы возникшая ситуация никоим образом не сказалась на учебном процессе, который продолжается в штатном режиме".

"Мы работаем еще сплоченнее. Мы надеемся, что наш ректор также, как и остающаяся в СИЗО наша коллега Кристина Крючкова, будут свободны и вернутся к нам и к своей работе. Мы благодарим всех, кто оказывает поддержку, кто пришел к зданию суда и вместе с нами ждал решения, кто выражал солидарность в социальных сетях и СМИ. Просим вас оставаться с нами: в ближайшее время помощь и поддержка нам еще потребуются", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.