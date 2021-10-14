В Приморье в 2022 году на 9% увеличат зарплаты педагогов, медиков и соцработников

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Зарплаты социальных работников, педагогов и медиков в Приморье с начала 2022 года увеличат на 9,1%. Реальный доход увеличится до 45,8 тыс. рублей, сообщила в четверг председатель регионального правительства Вера Щербина во время слушаний по проекту регионального бюджета на 2022 год.

"Важный сегмент деятельности правительства - повышение реального уровня заработной платы [сотрудников] краевых государственных учреждений. В сентябре предусмотрен прогноз семимесячного дохода от трудовой деятельности для установления заработной платы отдельных категорий работников: педагогов, медицинских, социальных работников до 45,8 тыс. рублей. Увеличение со следующего года составит 109,1%. Ранее это было 43,8 тыс. рублей", - сказала Щербина.

Она добавила, что принято решение об индексации заработной платы этих специалистов с октября текущего года. Щербина сообщила, что за три года объем средств, предусмотренных в регионе на социальные нужды, увеличен в два раза - до 30 млрд рублей.

В регионе реализуют национальный проект "Демография", который предполагает формирование мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование рождаемости, системную поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, финансовую поддержку семей при рождении детей, а также содействие занятости женщин.