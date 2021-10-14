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Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от ковида и вернуться к работе

Министр здравоохранения заявил, что в регионах уже наблюдается подобная тенденция
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минздрав России предлагает пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии, привиться от коронавируса и вернуться к работе. Об этом заявил в четверг глава министерства Михаил Мурашко.

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"Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье", - сказал он.

По словам министра, в регионах уже наблюдается подобная тенденция.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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