Более 1,2 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 1,2 млн человек прошли вакцинацию от гриппа в Московской области, из них более 280 тыс. - дети, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Прививку сделали более 1,2 млн человек, из них более 280 тыс. - дети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в поликлиники региона поставлены отечественные вакцины "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс квадри", "Гриппол плюс". Для прохождения вакцинации против гриппа нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления или сделать прививку без записи в мобильном комплексе.

"Как правило, осенью наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, мы наблюдаем увеличение ежедневно выявляемых новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно сделать прививку. Вакцинация - надежный способ защитить себя от гриппа и его осложнений. Жителям доступны современные вакцины, а сама процедура не займет больше 15 минут", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.