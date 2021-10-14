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И.о. ректора "Шанинки" назначат к началу следующей недели

Тверской суд Москвы ранее назначил домашний арест ректору вуза Сергею Зуеву

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") будет назначен к началу следующей недели, заявили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Да, он будет назначен к началу следующей недели", - заявил представитель вуза, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду Тверской суд Москвы назначил домашний арест ректору "Шанинки" Сергею Зуеву.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.

Коллектив "Шанинки" выпустил обращение, в котором указал на риски для образовательной деятельности вуза и его автономии, связанные с событиями вокруг Зуева. Коллектив университета уверен в невиновности ректора.

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