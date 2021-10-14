Крупнейший в России рынок "Фуд сити" запустил курсы для мигрантов из стран СНГ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Крупнейший продовольственный центр России "Фуд сити" запустил в Москве адаптационные курсы для работников из стран СНГ, сообщила в четверг пресс-службы рынка.

"На территории "Фуд сити" прошли адаптационные занятия, на которых иностранные арендаторы, работающие в агрокластере, изучали основные особенности российских культурных и поведенческих традиций, а также основы российского законодательства", - говорится в сообщении.

Курсы для иностранных работников включают изучение российского миграционного законодательства, гражданского и уголовного права. На занятиях также обсуждаются лингвистические особенности, ключевые правила русского языка и грамматики, нормы культуры коммуникации и взаимоотношений. Причем обучение построено с учетом профессиональных обязанностей сотрудников: строителей, продавцов, работников склада, водители спецтехники, сотрудников общественного питания.

Занятия проводят сотрудники "Фуд сити", прошедшие специальную педагогическую подготовку по направлениям: техника безопасности, культура общения с местным населением, глубокое изучение русского языка, знание основ российского законодательства. Методические материалы взяты с сайта мэра Москвы и адаптированы с учетом специфики работы в продовольственном центре.

"Благодаря этим занятиям десятки мигрантов успешно адаптируются к жизни в столице и избегают сложностей при взаимодействии с государственными органами и их представителями, а также с жителями города и области", - отметили в пресс-службе.

"Фуд сити" - крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России. Комплекс площадью 120 га расположен в Новой Москве, на 22-м километре Калужского шоссе. Открыт группой компаний "Киевская площадь" в 2014 году. "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ "Европейский", рынок "Садовод", гастрономический квартал "Депо Лесная", гостиница "Украина", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".