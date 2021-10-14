Томская область получит 1,8 млрд рублей на строительство участка МТК

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Томской области 1,8 млрд рублей для начала строительства малого транспортного кольца на юге регионального центра. Это позволит разгрузить дороги, по которым ежедневно проезжают до 40 тыс. автомобилей. Работы готовы начать уже в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Томская область получит 1,8 млрд рублей на строительство первого участка малого транспортного кольца Томска. Регион готов начать строительство уже в 2022 году: в полном объеме уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы", - говорится в сообщении.

В 2021 году были завершены трехлетние работы по строительству двухуровневой развязки автодороги с тоннелем под железной дорогой Тайга - Томск в южной части областного центра. Открытие развязки необходимо, чтобы начать решать проблему заторов на дорогах для томичей - ежедневно через переезд на юге Томска проезжает до 40 тыс. автомобилей.

Малое транспортное кольцо будет строиться от новой развязки в направлении Южных Ворот и позволит разгрузить важные транспортные объекты, в частности автомобильную дорогу Томск - Аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной, а также освободить эти дороги от грузовиков. Их движение будет организовано в объезд центральных районов города.

"Строительство объекта позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в областном центре и Томской агломерации, а главное обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более 1 млн кв. м. Строительство первого этапа малого транспортного кольца Томска позволит реализовать инвестиционный проект комплексного жилищного строительства стоимостью в 17,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Томкой области Сергея Жвачкина.

Уточняется, что общая стоимость строительства объекта - 4,8 млрд рублей. Заявку на 3 млрд рублей Томская область подаст в рамках нового конкурсного отбора. Строительство объекта в четверг поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин на штабе правительственной комиссии по региональному развитию России.