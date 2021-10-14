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Вакцинацию от коронавируса прошли 42% россиян старше 65 лет

Вакцинацию от коронавируса прошли 42% россиян старше 65 лет - Мурашко.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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