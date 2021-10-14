Около 70% переписчиков и контролеров в Свердловской области вакцинировались от ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Почти 70% переписчиков и контролеров, задействованных во Всероссийской переписи населения в Свердловской области, вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщила в четверг журналистам врио руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям Антонина Перунова.

По данным аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе на 11 октября, обе прививки от коронавируса сделали 57% жителей региона.

"У нас из записанного персонала 69% - это вакцинированные, которые пришли к нам в качестве переписчиков и контролеров. И процедура эта продолжается, кто-то стоит как раз в очереди для того, чтобы вакцинироваться", - сказала она, отметив также, что весь персонал будет снабжен средствами индивидуальной защиты.

По ее данным, число переписчиков и контролеров, задействованных в кампании в 2021 году, сократится в регионе на треть по сравнению с предыдущей переписью 2010 года и составит 10,7 тыс. человек. Это связано с внедрением электронных форм сбора данных, а также увеличением длительности переписи.

"Количество переписчиков у нас в эту перепись значительно сокращено по сравнению с прошлой переписью. <…> У нас будет 10,7 тыс. вместе с контролерами, переписчиками, и в прошлую перепись у нас более 16 тыс. привлекалось. Тогда была перепись на бумажных носителях, она была вручную, длительность переписи была всего 12 дней", - пояснила Перунова, отметив, что теперь весь сбор данных переписчики будут вести с помощью планшетных компьютеров.

Она также сообщила, что перепись в девяти удаленных муниципалитетах региона началась еще в ноябре 2020 года и практически завершена. В единственный оставшийся населенный пункт в муниципальном образовании Полевской переписчики планируют прийти после завершения основного этапа кампании в ноябре-декабре.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.