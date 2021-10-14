Москалькова считает, что в будущем пост президента России может занять женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Женщина способна занять любую должность, в том числе и президента России, заявила журналистам в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на полях III Евразийского женского форума.

"Женщина может занять любое место. Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию, россиян. Это первое условие, а второе - таланты, которые позволяют систему управления обеспечить таким образом, чтобы социальные гарантии и права человека реализовывались и выполнялись на самом высоком уровне", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, может ли женщина в будущем занять пост президента РФ.

Говоря о теме трудоустройства, Москалькова отметила, что в настоящее время работодатель зачастую отдает предпочтение мужчине при условии равных характеристик кандидатов на должность. "Когда у мужчины и женщины одинаковый стаж, образование, опыт работы, работодатель, как правило, выбирает мужчину, объективно считая, что женщина, имеющая детей, может уйти на больничный, чтобы ухаживать за детьми, а не имеющая детей [женщина] может родить и уйти вообще на три года", - добавила Москалькова.