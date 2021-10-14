В Казани пункт вакцинации от коронавируса начал работать круглосуточно

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Круглосуточный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылся в Казани из-за высокого спроса на прививку среди жителей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Пункт вакцинации на территории ТЦ "Мега" в Казани переходит на круглосуточный режим работы. Технические перерывы с 8:00 до 8:30 и с 20:00 до 20:30", - сообщили в ведомстве.

Ранее пресс-служба президента Татарстана сообщала, что Минздрав региона увеличит количество медработников, обеспечивающих вакцинацию населения, из-за роста спроса на прививку после введенных QR-кодов и обязательной вакцинации определенных категорий граждан в регионе.

По данным на 13 октября в Татарстане зарегистрировано 28 136 случаев заражения коронавирусом, 101 случай был выявлен за последние сутки. Выздоровело за весь период 23 843 человека, в том числе 110 за прошедшие сутки. Вакцинацию прошли 1 151 862 человека, из них 972 564 получили вторую прививку. Прирост привитых за сутки составил 15 015.