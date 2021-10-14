{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На севере Сахалина из-за дождей и ветра объявили штормовое предупреждение

Днем на побережьях возможно усиление ветра до 17-22 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 15 октября экстренное предупреждение на территории четырех городских округов на севере Сахалина в связи с прогнозируемыми осадками и штормовым ветром. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали в пресс-службе.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, 15 октября на территории Охинского, Ногликского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются ночью местами сильные осадки, днем на побережьях - усиление ветра до 17-22 м/с.

Теги
РоссияСахалинская область
Пандемия COVID-19
Володин сообщил, что уже 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
По словам спикера Госдумы, 92% депутатов вакцинированы или переболели
Читать полностью