На севере Сахалина из-за дождей и ветра объявили штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 15 октября экстренное предупреждение на территории четырех городских округов на севере Сахалина в связи с прогнозируемыми осадками и штормовым ветром. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали в пресс-службе.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, 15 октября на территории Охинского, Ногликского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются ночью местами сильные осадки, днем на побережьях - усиление ветра до 17-22 м/с.